「クリスマスケーキ＆ホームパーティーディッシュ」イメージロイヤルパークホテルは、10月1日から、1Fスイーツ＆ベーカリー「粋」において、「クリスマスケーキ」ならびに「クリスマスホームパーティーディッシュ」の予約受付を開始する。今年7月に開催された、ホテル内クリスマススイーツコンテストの入賞作4品をはじめ、一人用ケーキ、クリスマスチョコレートなどの新作と定番人気のクリスマス商品を販売する。幻想的なデコレー