俳優・吉高由里子が主演を務めるパルコ・プロデュース2025の舞台『シャイニングな女たち』の全キャストが発表された。本作は劇作家・蓬莱竜太氏が書き下ろし、演出も手がける新作で、現代社会に生きる女性たちの矛盾や孤独を浮き彫りにする群像劇として上演される。【写真】これはうれしい…初公開された吉高由里子の自撮り写真昨年の大河ドラマ『光る君へ』での演技が高く評価された吉高は、かねてより出演を熱望してきた蓬莱