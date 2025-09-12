頓宮選手は8月1日京セラD大阪で行われた対北海道日本ハム16回戦、1対2で迎えた9回裏、一死二、三塁の場面で左翼席へ劇的な逆転サヨナラ3点本塁打を放った。この試合、オリックス先発エスピノーザ投手が7回3安打2失点の力投を見せるも、打線は北海道日本ハム先発・加藤貴投手の前に、8回まで3安打無失点と完璧に抑え込まれる状況に。迎えた9回裏、北海道日本ハムのマウンドには完封勝利を目指す加藤貴投手が上がる。逆転を狙うオリ