俳優、歌手の福山雅治（56）が12日放送のフジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にVTR出演。MCの「ハライチ」澤部佑（39）を絶賛する場面があった。この日のゲストは俳優の伊藤淳史。番組では伊藤を知る人物として、この日公開の映画「ブラック・ショーマン」で共演する福山と、女優の有村架純に事前取材を行った。VTRで登場した福山に、番組は大ヒットドラマ「ガリレオ」で共演していた澤部に対する印象も質問。福山は