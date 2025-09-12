村上選手は、8月12日神宮で行われた対横浜DeNA17回戦、1対1で迎えた9回裏、無死一塁の場面で、バックスクリーン直撃の劇的なサヨナラ2点本塁打を放った。東京ヤクルトは2回裏に村上選手の二塁打を足掛かりに先制点を奪うも、4回表に同点に追いつかれると以降は両者譲らない投手戦に。1対1で迎えた9回表の二死満塁のピンチをしのいだ 9回裏、先頭の内山選手が安打で出塁すると、前日の試合でも本塁打を放っている好調の村上選手に打