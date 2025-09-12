定年を迎え、収入が年金しかない人の中には「月々の年金受給額が少ないので生活が苦しい」という人もいるかもしれません。条件を満たすことで年金に上乗せされる「年金生活者支援給付金」を受け取れる場合もあるため、活用できないか確認してみるとよいでしょう。 本記事では「年金生活者支援給付金制度」について、制度の概要や受給要件、受け取る方法をご紹介します。 年金受給額に上乗せされる「年金生活者支援給