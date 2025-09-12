気象庁は１２日、沖縄県宮古島地方で竜巻などの激しい突風が発生したとみられるとして、午後０時５８分に竜巻注意情報を発表した。宮古島地方では竜巻などの激しい突風が発生するおそれが非常に高まっているとして、同庁は空の様子に注意し、安全確保に努めるよう呼びかけた。落雷、ひょう、急な強い雨にも注意が必要という。