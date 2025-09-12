日本野球機構（NPB）とスカパーJSAT株式会社は12日、8月度『スカパー！サヨナラ賞』の受賞者を発表。セ・リーグからはヤクルト・村上宗隆、パ・リーグからはオリックス・頓宮裕真がそれぞれ受賞した。村上は8月12日（火）神宮で行われた対DeNA17回戦、1対1で迎えた9回裏無死一塁の場面で、バックスクリーン直撃の劇的なサヨナラ2点本塁打を放った。頓宮は8月1日（金）京セラD大阪で行われた対日本ハム16回戦、1対2で迎えた9