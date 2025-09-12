【モデルプレス＝2025/09/12】女優の鈴木保奈美が12日、自身のInstagramを更新。ホルターネックの衣装姿で美しい背中を披露し、話題を呼んでいる。【写真】鈴木保奈美、引き締まった大胆美背中◆鈴木保奈美、美背中を大胆披露鈴木は「オフショット」と題し、背中が大胆に開いたホルターネックの衣装を着用した写真を公開。「あちこち重力に負けてきてるけど、背中はけっこうイケてると思うの」とつづり、ピラティスのトレーナーに