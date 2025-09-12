全長4.6mのちょうどいいサイズに「高性能HEV」搭載！三菱自動車のタイにおける生産・販売会社であるミツビシ・モーターズ・タイランドは2025年8月22日、タイ・バンコクで開催された「BIG MOTOR SALE 2025」に最新ラインナップを出展しました。この「BIG MOTOR SALE」は、タイの首都バンコクで毎年夏に開催される大規模な自動車・バイクの展示販売イベント。【画像】超カッコいい！ これが三菱の「“新”7人乗りミニバン」です