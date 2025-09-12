お笑いコンビ・くりぃむしちゅーの有田哲平（54）が11日放送のフジテレビ「トークィーンズ」（木曜後11・00）にゲスト出演。この日は初出し未公開SP。有田がゲスト出演した回の未公開シーンが放送された。大のラーメン好きだという有田。「2年前くらいからですかね。フジテレビのスタッフで大好きな人がいて、“これ行ってください、これ行ってください”って言われて、“わかった、行っとくわ”って言って、気づいたら日本