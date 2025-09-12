気象台は、午後1時9分に、大雨警報（浸水害）を千葉市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】千葉県・千葉市に発表 12日13:09時点北西部では、12日夕方まで低い土地の浸水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■千葉市□大雨警報【発表】・浸水12日夕方にかけて警戒1時間最大雨量30mm