オリックス・頓宮裕真内野手（２８）が１２日、８月の「スカパー！サヨナラ賞」を受賞した。８月１日の日本ハム戦（京セラ）で９回、自身初のサヨナラ本塁打となる９号逆転３ランを放ち、２番手で登板していたドラフト６位・片山にプロ初白星をプレゼントした。劇的な一発を放った後に転倒する爆笑シーンが話題となったが、頓宮は「（受賞は）うれしいです。（サヨナラ弾は）１点差で負けていたので、まず追いつこうという気