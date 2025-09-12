11日に関東で発生した豪雨で、世田谷区の災害対策課が東京都から発出された河川の氾濫情報を見落とし、区民への情報提供が1時間あまり遅れていたことがわかりました。きのう発生した豪雨で世田谷区を流れる谷沢川の2カ所で氾濫発生水位に達し、東京都の水防本部は、世田谷区の災害対策課に午後2時22分ごろファックスとメールで河川が氾濫したと通報していました。しかし、世田谷区の災害対策課はこの通報を見落とし、世田谷区の防