»Â¿·¤Ê¥á¥¤¥¯¤Ë¥í¥ó¥°¥Ø¥¢»Ñ¡ÖÈþ¤·¤¤¡×¤ÎÀ¼Â³¡¹²Î¼ê¤ÎÉÍºê¤¢¤æ¤ß¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£?·ãÊÑ?¤·¤¿»Ñ¤òÈäÏª¤·ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÁª¤Ö¤Î¤Ï±¦¤«º¸¤«¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£Èæ¤Ù¤ë¤Î¤Ï¤¢¤Î¿Í¤«¤³¤Î¿Í¤«¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤ï¤¿¤·¤¬¤ï¤¿¤·¤È¤ÎÀï¤¤¤ò»ÙÇÛ¤¹¤ë¡×¤È½ñ¤­¹þ¤ß¡¢¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¿°¤äÄÞ¡¢ÇØ·Ê¤¬ÎÐ¿§¤ÇÅý°ì¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢»Â¿·¤Ê¥á¥¤¥¯»Ñ¤¬°õ¾ÝÅª¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¤¨¡¼¡ª¤Ê¤Ë¤³¤ìÈþ¤·¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¡ª¾Ð¡×