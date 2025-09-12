福岡県警柳川署は12日、柳川市三橋町藤吉付近で11日午後5時ごろ、下校中の女子中学生が男性から携帯電話のカメラを向けられる事案が発生したとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。男は20代後半くらい。黒色キャップ帽、黒色半袖Tシャツ、黒色ズボン、黒色スニーカー着用。