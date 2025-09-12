「ソニー 日本女子プロゴルフ選手権」に出場している佐久間朱莉が、これまで使用していなかった6Uを投入して、日本シャフトの新モデルも採用。その理由を本人に聞いた。【写真】あなたのミスの傾向から最適シャフトが分かるYES・NOチャートを公開◇◇◇今季3勝を挙げ、メルセデス・ランキング1位を走る佐久間が、新たに投入したのは、6番ユーティリティだ。ピンの『G430』（30度）に、日本シャフトの『N.S.プロ モーダス3 ハイ