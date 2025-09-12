8月に競技からの引退を発表した女子ゴルファーの鈴木愛佳子（ちかこ）が自身のインスタグラムを更新。「まだまだ暑いけど夏終わるの寂し〜 今年はお祭りに行けて楽しかったな」と少し早めに夏を振り返ると、マキシ丈の白いキャミソールワンピース姿で友人と楽しそうに過ごす写真を投稿した。【写真】鈴木愛佳子のキャミワンピ全身ショット【本人のInstagramより】プロテスト合格を目指してきた鈴木だったが、7度目の挑戦となった今