天皇皇后両陛下は愛子さまを伴い、12日午前9時半過ぎ、皇居を出発されました。 その後、羽田空港から特別機に乗り、午後0時過ぎ、長崎空港に到着されました。 空港では、長崎県の大石知事や園田大村市長らが出迎えました。 午後には爆心地公園を訪れ、原爆落下中心地碑で花を手向けられます。 また、長崎原爆資料館を視察し、被爆者らとの懇談も予定されています。 ▽12日 長崎市内交通規制