日本代表の米国遠征に参加したレアル・マドリードのMF久保建英について、ムンド・デポルティボ紙は11日、ホームでの古巣マドリード戦（13日）に向けた2日前の練習を欠席したと伝えた。「すでにドノスティア（サン・セバスティアン）に到着しているが、米国からの長く過酷な移動を経て、今日の練習には参加しなかった」とトレーニングの時間を休養にあてたことを報じた。ただ、試合出場には影響がない様子。地元のエル・ディ