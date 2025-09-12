【エルサレム＝船越翔】ロイター通信は１１日、東欧アルバニアのエディ・ラマ首相が人工知能（ＡＩ）を公共調達担当の大臣に任命すると発表したと報じた。不正や腐敗の撲滅が狙いといい、米メディアは、ＡＩが大臣に就任するのは世界初と指摘している。報道によると、ＡＩはアルバニア語で太陽を意味する「ディエラ」という名前の女性キャラクターで、政府の公共調達に関する入札の管理や発注などを担う。ただ、ＡＩの性能やど