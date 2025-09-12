元プロ野球選手でタレントの長嶋一茂（59）が12日、テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜午前8時）に出演。被害が続く「ロマンス詐欺」に関連し、元テレビ朝日社員の玉川徹氏から「払ってしまう界隈ではプロと言っていい」とコメントを求められると、一茂は「まあそうですね」と、騙される人の思いなどをめぐり、真顔のままでトークを展開した。番組では、SNSなどで恋愛感情を抱かせ、関係を気付いた上で金品を詐取