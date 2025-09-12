9月12日にオープンしたルミネ史上最大規模の商業施設「ニュウマン高輪」(東京都港区/高輪ゲートウェイ駅前)。そのNorth 5Fに伊藤園が新たなコンセプトショップ「茶々水 SASUI 伊藤園」を出店している。日本人が脈々と繋いできた「お茶を愉しむ心」を伝える同店を覗いてきた。「茶々水 SASUI 伊藤園」。ここでしか買えないさまざまなお茶や、その季節ならではの素材を掛け合わせたオリジナルブレンドティーを販売している。オリジナ