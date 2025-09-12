タレント・三宅裕司が１２日、ＴＢＳラジオ「今田耕司のお耳拝借！金曜日」にゲスト出演した。今田は大阪から東京に拠点を移したころ、三宅が司会を務めていた歌番組「ＴＨＥ夜もヒッパレ」（日本テレビ系）にたびたび出演していたという。当時を振り返って今田は「若手の時は東野（幸治）と。また生意気な時でね、関西から来て関東のルールを何も知らん…。オレは多分、三宅さんにいいイメージは持たれてないと思います」と