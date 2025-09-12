149.14エンベロープ1%上限（10日間） 148.77200日移動平均 148.45ボリンジャーバンド2σ上限（21日間） 148.16一目均衡表・雲（上限） 147.73一目均衡表・転換線 147.68一目均衡表・基準線 147.6610日移動平均 147.5521日移動平均 147.45現値 146.65ボリンジャーバンド2σ下限（21日間） 146.65一目均衡表・雲（下限） 146.18エンベロープ1%下限（10日間） 146.0