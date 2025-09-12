離婚して正社員として働きだした主人公。職場の同僚や上司はいい人たちなのですが、どこか古い価値観をもっていて…義母の肩をもったときには唖然としてしまったそうです。そしてこのあとも、主人公の息苦しい日々は続いていきます。【まんが】シンママは恋愛禁止？(ウーマンエキサイト編集部)