日本相撲協会は１２日、東京・両国国技館で取組編成会議を開いた。会議終了後、取材に応じた審判部の高田川部長（元関脇・安芸乃島）は大関取りの東関脇・若隆景（荒汐）について「いつもいい相撲を取ってますから。相撲内容についてはあまり言うことはない。真っ向勝負の強い技能派相撲です」と話した。高田川部長はこれまで「直近３場所で３３勝」の大関の昇進の目安より、「相撲内容が極めて重要」という持論を展開してきた