県内では、あす13日夜遅くにかけて、落雷や竜巻などの激しい突風に注意が必要です。 対馬海峡にある前線に向かって、暖かく湿った空気が流れ込み、九州北部地方では、大気の状態が非常に不安定となっています。 県内では、あす13日夜遅くにかけて、局地的に積乱雲が発達するおそれがあり、気象台は、全域で落雷や竜巻などの激しい突風、急な強い雨に注意するよう呼び掛けています。