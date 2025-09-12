お笑いコンビ、おぎやはぎの矢作兼（54）が11日深夜放送のTBSラジオ「木曜JUNKおぎやはぎのメガネびいき」（木曜深夜1時）に相方の小木博明（54）と生出演。同局の女性アナウンサーを絶賛する一幕があった。番組はラストのトーク前に「おぎやはぎ最新語・流行させたい語大賞」のコーナーがあり、佐々木舞音アナ（27）がナレーションを担当している。矢作は「舞音って何年目？入って何年もたってるよね。舞音って入ってきた時