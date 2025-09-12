お笑いコンビ、きしたかの高野正成（36）が10日放送のTBS系ラジオ「きしたかののブタピエロ」（水曜午後11時半）に相方の岸大将（35）とともに出演。同日放送のTBS系「水曜日のダウンタウン」（午後10時）内の「GPSボール争奪戦」の内紛について言及した。今企画は「各地に散らばった7つのGPSボールを位置情報を頼りに探し出せ！そして、全てのボールを集めて願いをかなえるのは誰なのか？」をテーマに「水ダウ」版ドラゴンボール