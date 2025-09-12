【第30話】 9月12日 公開 【拡大画像へ】 KADOKAWAは9月12日、久遠まこと氏（著者）と石のやっさん（原作）によるマンガ「勇者に全部奪われた俺は勇者の母親とパーティを組みました！」第30話をカドコミにて公開した。 本作は同名小説のコミカライズ作品で、勇者パーティーを追放された主人公が勇者の母親たちとパーティを組む“異世界ママハーレム”。第30話