１２日に実施された流動性供給（第４３８回）入札（対象：残存期間５年超１５．５年以下）は、最大落札利回り格差が０．０１４％、平均落札利回り格差は０．００５％となった。また、応札倍率は２．８２倍となり、前回（８月２１日）の３．１０倍を下回った。 出所：MINKABU PRESS