ミガロホールディングスが後場に入り上げ幅を拡大している。午前１１時３０分ごろ、子会社ＤＸＹＺが開発・提供する顔認証ＩＤプラットフォーム「ＦｒｅｅｉＤ（フリード）」が、８月に竣工した「ミタマチテラス」（東京都港区）に採用されたと発表しており、好材料視されている。 「ミタマチテラス」は、中央日本土地建物（東京都千代田区）及び都市再生機構（横浜市中区）が建設した地上２０階・地下３