ＩＮＴＬＯＯＰが後場一段高となり、年初来高値を更新した。同社はきょう午前１１時３０分ごろ、２６年７月期通期の連結業績予想を公表。営業利益の見通しを前期比４１．８％増の３１億円としていることが好感されているようだ。 売上高は同３０．５％増の４３８億円を見込む。引き続き高収益案件の獲得に重点を置く施策を推進し、通期計画の達成を目指すとしている。 出所：MINKABU PRESS