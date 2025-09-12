午後１時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は１０１９、値下がり銘柄数は５２２、変わらずは７４銘柄だった。業種別では３３業種中２８業種が上昇。値上がり上位にゴム製品、精密機器、不動産、電気機器など。値下がりで目立つのは食料、機械、鉱業など。 出所：MINKABU PRESS