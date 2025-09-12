iPhone 17 Proシリーズ（筆者撮影）【写真て見る】話題の薄型iPhone Air今年のiPhone新製品群をどう考えるべきか？ 「薄い製品が出た」「Proモデルのデザインが大きく変わった」など、議論は多々あるだろう。iPhone Airシリーズ（筆者撮影）ポイントは「この変化がアップルの今後の戦略にどう関わってくるか」だ。デザインだけでなく中身まで考慮したとき、新製品でアップルはどのような戦略を描こうとしているのだろうか。【2025