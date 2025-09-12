舞台『ピーターとアリス』撮影：戎康友 舞台『ピーターとアリス』が2026年2月9日（月）から東京芸術劇場プレイハウスで、2月28日（土）から大阪・梅田芸術劇場シアター・ドラマシティで上演される。 本作は、ミュージカル『ムーラン・ルージュ！』や映画「ラストサムライ」「007 スカイフォール」など多数の名作を生み出したジョン・ローガンが書き下ろした作品