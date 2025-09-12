ジェイック [東証Ｇ] が9月12日後場(13:00)に決算を発表。26年1月期第2四半期累計(2-7月)の連結経常利益は前年同期比71.9％増の1.1億円に拡大したが、通期計画の2.8億円に対する進捗率は38.1％にとどまり、5年平均の48.7％も下回った。 会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した8-1月期(下期)の連結経常利益は前年同期比4.7％増の1.7億円に伸びる計算になる。 直近3ヵ月の実績である5