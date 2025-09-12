乃木坂46の井上和が自身のInstagramを更新。乃木坂46OGの与田祐希とのプライベートショットを披露した。 【写真】色違いのお揃いパジャマを着て犬を抱っこする井上和と与田祐希 ■井上和が与田祐希の福岡の実家を訪問「幸せでした」 本投稿は、「大好きな先輩の地元に」とコメントし与田の福岡の実家にいる愛犬たちを抱いている井上と与田のリラックスしたショット（1枚目）を披露。続けて、「お揃いのパジャマまで用意し