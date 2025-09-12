J２で残留争いを戦うロアッソ熊本にとって、大きな痛手だ。クラブは９月12日、上村周平の負傷を発表。３日のトレーニングで受傷し、左ハムストリング肉離れと診断され、加療期間は受傷日より約４週間だ。クラブ生え抜きで熊本一筋、プロ12年目の29歳MFは、今季も開幕から主力として奮闘。攻守の両局面で頼りになるボランチが、しばらくピッチから遠ざかる。構成●サッカーダイジェストWeb編集部【画像】日本代表のアメリカ戦