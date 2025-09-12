12日13時現在の日経平均株価は前日比387.17円（0.87％）高の4万4759.67円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1019、値下がりは522、変わらずは74と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。 日経平均プラス寄与度トップは東エレク で、日経平均を117.00円押し上げている。次いでアドテスト が52.67円、ファストリ が42.95円、ＳＢＧ が27.35円、リクルート が11.14円と続く。 マイナス寄与度