12日の外国為替市場のドル円相場は午後1時時点で1ドル＝147円45銭前後と、前日午後5時時点に比べ32銭のドル安・円高。ユーロ円は1ユーロ＝172円90銭前後と9銭の小幅なユーロ高・円安で推移している。 株探ニュース