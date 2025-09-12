コンビニを舞台にした短編ホラーゲーム「夜勤事件（The Convenience Store）」が、実写映画としてスクリーンに登場へ。開発元の「Chilla’s Art」が公式Xで9月12日に発表し、2026年の全国公開を予定していることが明らかになりました。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■原作は人気インディーホラーゲーム実況で一躍有名に「夜勤事件」は、2020年にSteamでリリースされたインディーホラーゲーム。女子