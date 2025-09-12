大阪・関西万博（大阪・夢洲）のチェコパビリオンは11日、公式SNSを通じ、文化ブログラムの予約システム変更を伝えた。【画像】万博チェコ館、文化プログラムの予約について案内「いよいよ明日から、チェコ館の文化プログラムを万博の公式アプリからご予約できるようになります。整理券はなくなりますので、朝一チェコ館までお越しいただく必要はございません」と案内した。チェコ館のテーマは「人生のための才能と創造性」