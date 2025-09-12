8月度の「スカパー！サヨナラ賞」が12日に発表され、オリックス・頓宮裕真捕手（28）が受賞した。賞金30万円が贈られる。8月1日の日本ハム戦（京セラD）の1点を追う9回1死二、三塁で、加藤貴から自身初のサヨナラ弾。初球を捉えての一発に「初球からいくことだけ考えていた。いい結果につながってよかった」と振り返った。本塁打後は一塁に向かって走り出す際に転倒したこともあり、「ケガしなくてよかったなと思いました」