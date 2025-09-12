記者会見する林官房長官＝12日午前、首相官邸日本政府は12日の閣議で、ウクライナに侵攻するロシアなどの計51団体と14個人に対し、資産凍結の追加制裁を了解した。林芳正官房長官は記者会見で「ロシアによるウクライナ侵略が継続している現状を踏まえた」と述べた。外務省によると、対ロ制裁を追加したのは今年1月以来。今回の資産凍結の対象は、ロシアの47団体、9個人のほか、ウクライナの不安定化に関与しているとみなすウク