中谷元・防衛相中谷元・防衛相は12日の閣議後記者会見で、14日から航空自衛隊のF15戦闘機を英国やドイツ、カナダなどに派遣すると発表した。10月1日までの見通し。空自戦闘機の欧州やカナダへの派遣は初めて。防衛交流が目的で、共同訓練の予定はない。中谷氏は「欧州・大西洋とインド太平洋の安全保障が一体不可分との共通認識を体現する。各国空軍との相互理解の深化を図る」と話した。空自によると、F15戦闘機4機を、輸送