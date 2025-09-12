ピサノアレクサンドレ幸冬堀尾、大関友翔、佐藤龍之介のA代表経験者も選出日本サッカー協会（JFA）は9月12日、FIFA U-20ワールドカップ（W杯）チリ2025に臨む日本代表メンバー21人を発表した。都内で会見を開き、船越優蔵監督と山本昌邦ナショナルチームダイレクターが出席。佐藤龍之介らJリーグ組に加え、海外組3人、大学生3人の編成で、1999年以来となる決勝進出を目指す。今回のメンバーには、スペイン1部のレアル・ソシエ