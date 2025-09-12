【モデルプレス＝2025/09/12】芸能界を引退した堀北真希の妹でモデルのNANAMIが11日、自身のInstagramを更新。手作りの4品料理を公開し、話題を呼んでいる。【写真】堀北真希の妹「驚くほど美味しい」手料理◆NANAMI「驚くほど美味しい」レシピ紹介NANAMIは「ピーマンの肉詰め、チャプチェ、ツナとズッキーニのサラダ、ごぼうの照り焼き」と4品の手料理を公開。「ツナとズッキーニのサラダがシンプルだけどとっても美味しいの 生の