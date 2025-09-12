【モデルプレス＝2025/09/12】女優の松村沙友理と俳優の白洲迅がW主演を務める、10月4日スタートのLeminoオリジナルドラマ「今日もふたり、スキップで」（24時40分〜独占見放題開始※毎週土曜0時最新話配信予定／全10話）より、追加キャストが解禁。併せて、予告映像が公開された。【写真】松村沙友理、セーラー服姿でスラリ美脚披露◆「今日もふたり、スキップで」予告・追加キャスト解禁今回解禁された予告映像では、松村・白洲